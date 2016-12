Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

De Findel huet mat 999,1 hPa Stationsdrock, 1047,1 hPa op Miereshéicht ëmgerechent, deen um Dënschdeg den Owend ëm 21 Auer gemooss ginn ass, säin Allzäitrekord vu Februar 1959 (998,3 hPa; 1046,6 hPa) gebrach.Vun deem vun Dezember net ze schwätzen, dee louch "just" bei 996,4 hPa, also 1044,0 hPa op Miereshéicht, a war aus dem Joer 1991.Den Héich "Yörn", wéi e bei eisen däitschen Noperen heescht, huet dem Grand-Duché also den héchste gemoossene Loftdrock vun allen Zäiten bruecht.An dobäi och nach déif Temperaturen ...