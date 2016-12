Eng Automobilistin hat do d'Kontroll iwwert hire Won verluer, well se engem Auto huet missen auswäichen, deen op d'Géigespuer gerode war.

Si war an de Gruef geroden a mam Auto an ee Bam gerannt, iert dësen zeréck op d'Strooss geschleidert gouf. Der Fra war zwar näischt geschitt, ma den Materialschued ass awer héich. D'Police huet op der Plaz constatéiert, datt d'Fra no Alkohol geroch huet. Den Test war positiv. Si krut de Führerschäin op der Plaz ofgeholl. Wat deen aneren Won ugeet, sou konnt d'Fra keng weider Detailer nennen.