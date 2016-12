Et huet een dat gemaach fir ze verhënneren, dass d'Personal vu geriichtleche Prozeduren an Däitschland viséiert kéint ginn. Dobäi d'Präzisioun vun der BCEE, dass een op Basis vun der nationaler an europäescher Legislatioun propper do steet. Déi 14 Millioune ware prophylaktesch schonn emol provisionéiert ginn, fir de Fall wou.

D'Steierfahndung vu Wuppertal huet géint 57 Banken aus der Schwäiz, Éisträich, Liechtenstein an och Lëtzebuerg enquêtéiert, well se solle gehollef hunn fir Steieren ze hannerzéien. D'Enquêteure waren op d'Spur vun de Banke komm, well sech jo souvill Leit selwer denoncéiert hunn, nodeems CDe mat geleakten Bank-Donnéeë vun Däitschland kaaft goufen.