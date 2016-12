Den Avis vum Staatsrot iwwer d'Spidolsgesetz läit nämlech vir. Déi héich Kierperschaft dreet op e puer Plaze mat „oppositions formelles“. Well et juristesch Onkloerheete gëtt a Präzisioune feelen

De Gesetzprojet giff also net wäit genuch goen, net op alles Äntwerte ginn, fënnt de Staatsrot.

D'Doktere solle méi an d'Gestioun vum Spidol agebonne ginn.

D'Spidolsgesetz setzt och – alt nees eng Kéier - op méi ambulant Behandlungen. Zanter Jore wéilt een dat erreechen, ouni Succès. Ob dat neit Gesetz dee Wiessel bréngt, do ass de Staatsrot skeptesch. Zum Beispill Dagesspideeler an de Spideeler virzegesinn, giff kaum duergoen. Nieft finanziellen Ureizer ass de Conseil d'État der Meenung, datt d'CNS méi Kontrolle misst maachen, ob stationär Openthalter an de Spideeler tatsächlech ëmmer gerechtfertegt sinn.

Ee grousse Prinzip vum geplangte Gesetz ass jo „net alles iwwerall“, sech also spezialiséieren. Dat spuert Suen, mä dierft och d'Qualitéit vun de Prestatioune verbesseren, schreift de Staatsrot. Eng Rëtsch Saachen um administrative Plang, déi fir méi Effizienz an de Klinike kéinte suergen, ginn am Gesetzprojet awer net berücksichtegt. Zum Beispill d'Zentralisatioun vun den Informatiksservicer, d'Hygiène an de Spideeler, d'Sterilisatioun, d'Labos-Aktivitéiten, d'Weiderbildung oder eng Akaafszentral fir all d'Spideeler.

De Spidolsplang gesäit 10 Spideeler vir, dovunner 6 spezialiséiert. Deemno och 10 Direktiounen an 10 Budgeten. Zwee Spideeler hunn eng kleng Gréisst, manner wéi 30 Better. Den aktuellen Text giff net méi virgesinn, déi a gréisser Zentren z'integréieren. De Staatsrot hannerfreet awer d'Noutwendegkeet, datt dës kleng spezialiséiert Spideeler als eegen Entitéit mussen erhale bleiwen.