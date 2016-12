Nom Zürecher Bal op Chrëschtdag war et um Mëttwoch um Tour vun de Bréisseler.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© C. Hochard

Am Melu gouf bis déif an d'Nuecht eragefeiert a gedanzt. Fir dee richtege Sound hunn DJe gesuergt. Vill jonk Leit hunn nom "Tournoi de Noël", wou de Sport am Mëttelpunkt stoung, huet d'Party maachen dominéiert.