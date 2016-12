D’Männer, déi arabesch Originne sollen hunn an Englesch schwätzen, froen no Wiesselgeld fir d’Persounen an der Kees ofzelenken, fir dann d’Suen ze klauen. D’Täter sollen tëscht engem Meter 70 grouss sinn, ee war mockeleg an hat schlecht Zänn.

Ee Restaurantbesëtzer zu Veianen hat et nach gutt gemengt. Um Mëttwoch den Owend hat hien engem Strummert eng Pizza an ee Béier wollten offréieren. Deen allerdéngs huet sech dunn de Batti gestallt, huet déi aner Cliente vernannt a sech dernieft beholl. De Besëtzer huet de Mann dunn virun d’Dier gehäit. Do huet de Strummert d’Reschter vun der Pizza un d’Dier geschmiert. Och d’Police, déi op d’Plaz geruff gouf, gouf vernannt. Den Täter koum schlussendlech an den Arrest