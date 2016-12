© AFP (Archivbild)

All Dag komme wäit iwwer 160.000 Leit aus dem noen Ausland op Lëtzebuerg schaffen. Derbäi hu mir heiheem vill Salariéë mat engem Migratiounshannergrond. Och all déi Persoune ginn iergendwann an d'Pensioun - an do ginn et intressant Chifferen:Interessant, well et hei zum groussen Deel ëm den Export vu Pensioune geet. Do gouf et an de leschte Jore carrément eng Explosioun.1985 goufen ëm déi 16.000 Pensiounen an d'Ausland iwwerwisen. Haut sinn et der mat ronn 70.000 iwwer 4 Mol esou vill.Déi gréissten Hausse betrëfft Frankräich: Virun 30 Joer waren et manner wéi 1.900 Pensiounen. Aktuell sinn et der bal 19.000, also 10 Mol esou vill.Ähnlech ass d'Evolutioun Richtung Däitschland, wou d'iwwerwise Pensiounen zënter 1985 vun 3.300 op knapp 15.000 geklomme sinn.Bei der Belsch war et bannent de leschten 30 Joer eng Evolutioun vun manner wéi 3.000 op elo bal 12.000.Aktuell gi knapp 11.000 Pensioune Richtung Italien exportéiert.Fir Portugal ass et eng Multiplikatioun vu 7 op 7.500.Wat aner EU-Länner betrëfft, esou sinn et der 4.000, plus 1.800 baussent der EU.Derbäi kommen dann natierlech och nach Lëtzebuerger, déi hir Retraite léiwer am Ausland verbréngen.