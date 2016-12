Haut läit den Taux vun den Auslänner bei 44 Prozent an de Statut vun de Migranten ass antëscht ee wichtegen sozio-politesche Facteur an eiser Gesellschaft ginn. Mat den entspriechenden Froen, déi sech bei esou engem héijen Auslänner-Undeel forcement stellen. Deene Froen wëll d'Etude Migralux op de Grond goen. D'Etude gouf vum Cefis realiséiert an analyséiert, wéi sech d'Bild vun de "Gaaschtaarbechter" an de leschte Joren geännert huet. Wat beweegt d'Migranten haut? Gëtt et den typeschen "Gastarbeiter" zu Lëtzebuerg an wéi fënnt en sech an der Gesellschaft erëm? Et sinn esou Froen, mat deenen sech d'Etude beschäftegt. Realiséiert gouf se am Fréijoer 2014 a gefrot goufen 962 EU-Auslänner, souwéi 418 Persounen, déi aus Net-EU-Länner op Lëtzebuerg koumen.A bal der Halschent vun de Fäll war eng Aarbechtsplaz de Grond, fir an de Grand-Duché ze kommen. 49,7 Prozent vun de Befroten haten dat mat ugekräizt. 33 Prozent soten awer och, datt se sech an hirer Heemecht net méi sécher gefillt haten. Dernieft huet all Drëtten de Chômage an d'Aarmut als Grënn genannt. D'Leit haten iwwregens d'Méiglechkeet, e puer Äntwerten ze nennen.Bannent deenen Äntwerten gëtt et eng nawell kloer Trennung tëscht EU an net EU-Auslänner. Fransousen, Italiener an Belsch sinn haaptsächlech wéinst der Aarbecht op Lëtzebuerg komm. Kapverdianer oder Leit aus dem Ex-Jugoslawien zum Beispill hunn éischter Aarmut oder Onsécherheet a Menacen als Grënn genannt. Eenzeg Ausnahm: D'Portugisen, vun deenen all Drëtten de Chômage am eegene Land genannt huet, an nëmmen all 5. eng Aarbechtsplaz am Grand-Duché.Interessant och di Fro, mat wéi enger Plaz sech di nei Awunner identifizéieren. Hirem Heemechtsland, Europa, dem Grand-Duché oder esouguer der Gemeng, an där se wunnen. Vun den Net-EU-Auslänner fille sech bal d'Hallschent, nämlech 45 Prozent, éischter mam Grand-Duché verbonnen. Bei den EU-Auslänner sinn et ëmmerhin nach 39,4 Prozent. Un hir Heemecht denken an deem Fall just nach 8,7 Prozent, während sech 21,4 Prozent als Europäer fillen.Och do ass den Detail net oninteressant: Et sinn nämlech virun allem d'Leit aus dem Ex-Jugoslawien, déi sech am meeschte mat Lëtzebuerg verbonne fillen (nämlech 51,8 Prozent) an am mannsten mat hirer aler Heemecht (manner wéi 10 Prozent). Do spillen wuel fir allem d'Grënn mat, firwat se hiert Land verlooss hunn. Vun de Portugiesen fille sech awer och nach 43 Prozent méi zu Lëtzebuerg doheem, géintiwwer den 42,9 Prozent vun de Belsch.Bei der Fro awer, wou een nom Dout wéilt begruewe ginn, gesäit een dann awer, datt ville Leit hir Heemecht awer um Häerze läit. Bal 60 Prozent vun den Ex-Jugoslawe wëllen zeréck an hirem Land begruewen ginn. Bei de Kapverdianer ass et all Zweeten. Ëmgedréint ass et awer bei de Populatiounen, déi schonn méi laang zu Lëtzebuerg wunnen. Zum Beispill bei den Italiener, wou all Zweeten am Grand-Duché wëll begruewe ginn, an nëmmen 21 Prozent an Italien. An och bei de Portugiesen läit den Taux bei bal 40 Prozent fir Lëtzebuerg, géintiwwer 22 Prozent fir d'Heemechtsland.