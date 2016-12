D'Air Rescue war nach ni sou vill ënnerwee, wéi 2016. Et wär zwar nach ze fréi, fir elo een definitive Bilan ze zéien, seet den President René Closter, ma iwwer 3.000 Asätz an 92 verschiddene Länner weisen, wéi vill op de Lëtzebuerger Rettungsdéngscht aus der Loft gesat gëtt.

An fir déi Zouverlässegkeet an héich Qualitéit a punkto Aviatioun a Medezin gouf d'Lëtzebuerger Air Rescue dëst Joer och vun engen 800 Assurance-Agencen uechter d'Welt als „air ambulance provider of the year“, also als beschten Ambulanzen-Ubidder aus der Loft, gewielt. De Gros vun den Asätz ginn hei am Land geflunn, ma ëmmer méi dacks och an der Groussregioun, wéi de President René Closter erkläert.Zanter 10 Joer flitt een och fir Rheinland-Pfalz a fir d'Saarland Asätz. 2016 gëtt et dann do mat iwwer 1.000 Asätz en neie Rekord. Et ass e Computerprogramm, deen ausrechent, wéiee Moien de Transport am séiersten do ass a ganz dacks sinn datt d'Helikopter aus Lëtzebuerg.Ma d'Air Rescue ass och ëmmer méi dacks wäit iwwer d'Grenze vun eisem Land eraus aktiv. An Australien, Neiséiland, Thailand oder Indien war een aktiv. Aktuell si souguer nach Fligeren am Kanada an am Burkina Faso. Dacks ass een do, fir Memberen zeréckzebréngen, ma och kënnt et fir, datt een en Optrag vun enger Assurance- oder Assitancegesellschaft kritt.De Gros sinn net d'Asätz bei de Stroossenaccidenter, ma éischter, wann eng Persoun e Schlag oder en Häerzinfarkt mécht, déi maache 75 Prozent vun den Asätz aus.Eng aner Missioun vun der Air Rescue déi awer och manner bekannt ass, geschitt am Numm vun der franséischer Regierung, well d'Air Rescue assuréiert d'Organtransporter fir ganz Frankräich.D'Air Rescue gouf 1989 gegrënnt an huet mëttlerweil 6 Helikopteren a 5 héich equipéiert Jeten am Asaz. Donieft huet d'Organisatioun den Ament iwwer 186.000 Memberen an eng Equippe vun 175 Spezialisten aus 14 verschiddene Länner.D'Suen, déi d'Air Rescue vun de Membere kritt, ginn awer net duer, fir d'Asätz ze bezuelen. Dofir huet een donieft nach aner Recetten, wéi zum Beispill, datt een de Policehelikopter bedreift. Och komme Suen duerch den Optrag vun der franséischer Regierung eran awer och doduerch, datt ee fir Assurance Leit an d'Ausland siche geet. Ouni déi zousätzlech Recette géif et net duergoen, fir hei zu Lëtzebuerg Loftrettung ze bedreiwen.