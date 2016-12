Déi Sue si mat all de Krisen op der Welt am Moment och wierklech néideg.

© AFP (Archiv)

Extrait Paul Delaunois vun MSF



Krich a Syrien, Hongersnout an Nigeria, Giel-Féiwer-Epidemie am Weste vun Afrika. Et gi vill Krisen a Leed uechter d'Welt a fir de concernéierte Leit op d'mannst e bëssen ze hëllefen a bäizestoen, sinn d'Organisatioune wéi Médecins sans Frontières, d'Caritas a Care Lëtzebuerg natierlech op Donen ugewise. Och 2016 hunn d'Lëtzebuerger nees Solidaritéit gewisen a vill gespent, Suen ouni déi et wierklech net geet, wéi den Paul Delaunois, Direkter vu MSF erkläert.

De komplette Reportage mam Bilan vun der Caritas, MSF an Care Lëtzebuerg héiert dir de Mëtteg um hallwer 1 am Journal.