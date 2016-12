© RTL (Archiv)

D'Cour administrative huet der Gemeng Mamer an engem juristesche Sträit mam Inneministère eng Indemnité de Procédure vu 5.000 € zougesprach!

Wéi d'Riichteren an hirem Uerteel schreiwen, géif déi Zomm dem Duebelen entsprieche vun deem, wat d'Gemeng am Ufank gefrot hat. Duerch nei Entwécklungen am Dossier wäre weider Schrëftstécker néideg ginn, fir Elementer, iwwert déi nach gestridde gouf, ze klären. Woubäi d'Gemeng an der Tëschenzäit wéinst engem inacceptabele Blockage vum Décisiounsprozess eng Indemnité de procédure vun 10.000 € verlaangt hat.

Verwaltungsgeriicht Mamer vs Inneministère / Rep. Eric Ewald



Am Februar hat d'Verwaltungsgeriicht e Recours vun der Gemeng Mamer géint e groussherzoglechen Arrêté als net fondéiert zeréckgewisen. Domat war enger Gemengentax vun 2009 fir de Finanzement vu kollektiven Equipementer, déi en aneren Zweck hu wéi d'Wunnen, net zougestëmmt ginn. D'Begrënnung war, dass de System, deen doduerch zréckbehale gi wär, géint de Prinzip vun der Proportionnalitéit an domat och géint de Prinzip vun der Gläichheet virum Gesetz verstouss hätt.

No deem Uerteel hat d'Gemeng dem Minister e Bréif geschéckt, an deem si gefrot huet, dass dem Grand-Duc déi Décisioun nach emol sollt fir Zoustëmmung virgeluecht ginn. Zwee Méint drop krut d'Gemeng d'Äntwert, dass de Minister dozou net amstand wär. Am Juli hat d'Gemeng dunn op der Cour administrative Recours gemaach géint d'Décisioun vum Minister, fir de Grand-Duc net mat där Demande ze befaassen.

An der Sëtzung um Verwaltungsgeriicht sot de Vertrieder vum Staat, dass den Inneminister dem Grand-Duc déi Demande an der Tëschenzäit awer weiderginn hätt, soudass de Recours „sans objet“ wär. D'Gemeng huet allerdings gemengt, si hätt dee Moment keen Dokument virleie gehat, dass de Grand-Duc saiséiert gi wär; deemno géif dem Minister säi Refus, fir dat ze maachen, nach ëmmer bestoen, an dofir wär de Minister net kompetent. Engem weidere Schrëftstéck vum Vertrieder vum Staat no hätt de Minister de Grand-Duc awer befaasst, deen am Oktober och Nee gesot hätt zur Décisioun vun der Mamer Gemeng.

D'Riichtere schwätzen an hirem Uerteel vun enger Ministeschdécisioun, déi vun der Gemeng zu Recht als Obstakel gesi gouf, fir de Grand-Duc ze saiséieren, och wann de Minister dat dono gemaach hätt, awer, wéi et am Uerteel heescht, spéit an ouni Rücksicht op Kohärenz a Legalitéit. De Minister wär inkompetent gewiescht, fir iwwert déi Gemengendécisioun z'entscheeden a fir d'Demande vun der Gemeng net un de Grand-Duc weiderzeginn. Och wann de Recours effektiv „sans objet“ wär, wär d'Demande vun der Gemeng no enger Indemnité de procédure justifizéiert, well si op en Affekot hätt missen zréckgräifen. Déi gouf um Enn, wéi gesot, op 5.000 € fixéiert.