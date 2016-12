Zu Dikrech gouf an der Nuecht op e Freideg ee Café an der Groussgaass iwwerfall. Si hunn d'Fra hannert dem Comptoir mat enger Waff menacéiert an dono hu sech déi 4 Männer mat der Kees a verschiddene Fläsche Gedrénks iwwert d'Bréck nees duerch d'Bascht gemaach.



D'Wiirtsfra hat sech doropshin mat de Gäscht am Café agespaart, bis d'Police op der Plaz war. Eng Sich-Aktioun ass bis ewell ouni Resultat bliwwen. Di 4 Männer hat eng däischter Hautfaarf. Den arméierten Haaptauteur wier ëm di Mëtt 20, kräfteg gebaut. En hat een d'Jogging an Händchen un. Alle 4 hate se d'Gesiicht hannert engem Schal verstoppt.



Zeie si fir den 113.



Da mellt d'Police, datt zu Zolwer an der Bieleser-Strooss Onbekannter e Knuppert an eng Bréifkëscht virun engem Haus. Duerch d'Wucht vun der Explosioun ass d'Bréifkëscht futti gaangen. D'Beamte vun der Police hu bei den Noperen nogefrot, déi ausgesot hunn, datt zwee Jugendlecher a Richtung Rue de la Gare gelaf sinn. Weider Ermëttlunge goufen ageleet.