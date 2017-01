© RTL Télé Lëtzebuerg - Christophe Hochard

Deel 1: Wat ännert sech 2017? / Reportage Jean-Marc Sturm



Dëse Mount ass no Oktober 2013 endlech mol nees eng Indextranche fälleg, also 2,5% méi bei Paien, Renten a Cotisatiounen. Zënter elo gräift och d'Steierreform. D'Steierklasse ginn nei gestaffelt mam Zil, d'Leit mat klengem oder mëttlerem Akommes ze entlaaschten. Elengerzéier kréie méi ënnert d'Äerm gegraff, bei de Primme fir d'Altersversuergung kann ee méi ofsetzen, idem bei de Bauspuerverträg fir Leit ënnert 40.Fir d'Leit beim Staat gräift den neie Gehälteraccord mat der Iessenszoulag, déi vun 110 op 144 Euro eropgeet, an am Abrëll enger Prime vun engem Prozent vun der Jorespai.Fir d'Betriber geet d'Kierperschaftssteier vun 21% op 19% zeréck.An der Rubrik Geld ass et eng Hausse vun 0,9% bei de Renten a vun 1,4% beim RMG, dee reforméiert gëtt an e "revenu d'inclusion sociale". De Mindestloun klëmmt sengersäits och ëm 1,4%. Bei de Chèques Repas geet de Wäert op 10,8 Euro erop.Et ginn dann ewell besser Leeschtunge bei der Gesondheetskeess, zum Beispill beim Ewechhuele vun Zännsteen, lokalen Anästhesie beim Plombéieren, oder nach bei Brëller a Kontaktlënsen.De Präis vum Elektresch gëtt méi gënschteg, parallel wäerten am Bankesecteur verschidde Kommissioune méi deier ginn.Nom Secondaire kënnt am Hierscht d'Fach "Liewen a Gesellschaft" am Plaz vum Reliounsunterrecht och an d'Grondschoul. D'Reliounsproffe ginn iwwerholl an et kënnt d'Méisproochegkeet an d'Crèchen.Aner Neierunge sinn d'Klimabank fir Haiser energetesch ze sanéieren, d'Passivhaus ass elo Standard, et gëtt méi Ënnerstëtzung fir d'Elektromobilitéit, oder nach d'Enn vun de Roaming-Käschte Mëtt vum Joer am EU-Ausland.

Politesch gesinn, steet 2017 natierlech och sou muenches op der Lee.





Deel 2: Wat ännert sech 2017? / Reportage Jean-Marc Sturm



© Ville de Luxembourg

Ee politeschen Highlight sinn d'Gemengewahlen den 8. Oktober.Et ass op nationalpoliteschem Plang d'Suite am Dossier Kierchefabricken.D'Reform vun der Fleegeversécherung soll mat Retard a Kraaft trieden, onsécher bleift den Timing beim neie Spidolsgesetz, wou d'Doktere Widderstand leeschten an dobäi vum Staatsrot an d'Kaart gespillt kruten.Eng weider Reform betrëfft déi vum RMG, wou déi Betraffe sech bei der ADEM mussen aschreiwen, fir besser Chancen ze hunn op den Aarbechtsmaart ze kommen.An der Educatioun annoncéiert sech muenches mat wéi gesot dem Fach "Liewen a Gesellschaft" am Plaz vum Reliounsunterrecht och an d'Grondschoul. Mam „ observatoire du maintien scolaire“ wëll een erreechen, dass manner Jonker d'Schoul ofbriechen.Et kënnt eng nei Programmkommissioun, eng nei Sektioun fir Kommunikatiouns-an Informatiounstechnologien.Derbäi d'Reform bei der Beruffsausbildung an am Secondaire.Sujet sinn déi drëtt industriell Revolutioun, d'Landesplanung, en neit Rettungswiesen an dann natierlech den Dossier Tram. Am Hierscht soll den Tronçon tëscht der rouder Bréck an der Luxexpo operationell sinn, parallel de Funiculaire vum Pafendall erop op d'Rout Bréck.