Reaktioun vum Jean-Marc Scheer



D'Decisioun ass gefall: Knapp 3.000 Leit hunn op RTL.lu ofgestëmmt an hir Perséinlechkeete vum vergaangene Joer gewielt.Si huet zanter 15 Joer ALS a setzt sech zesumme mat hirem Mann, dem Grënner vun der Asbl "Wäertvollt Liewen", fir déi Leit an, déi eng rar Krankheet hunn.Stellvertriedend fir seng Fra, déi am Rollstull sëtzt a beotemt gëtt, huet hire Mann Jean-Marc Scheer de Präis entgéint geholl.

D'Nathalie an de Jean-Marc Scheer mat der Auszeechnung. © lm

Reaktioun vum Marcel Steffen



Iwwer den Hannergrond huet d'Nathalie Scheer via Computer matgedeelt:Wir haben die gemeinnützige Organisation "Wäertvollt Liewen" gegründet, um ALS-Betroffenen zu helfen, die genau wie wir vor einigen Jahren auch durch die Hölle gehen müssen und nicht so viel Glück wie wir hatten. Unser Wunsch und Ziel ist es, hier in Luxemburg die für chronisch kritisch-kranke Menschen notwendige Infrastruktur Schritt für Schritt aufzubauen. Dazu gehören nicht nur ein persönliches Unterstützungsnetzwerk, eine ambulante Intensivpflege und ein angemessenes Wohnumfeld, sondern auch ein multiprofessionelles Therapiezentrum sowie auch die Möglichkeit einer stationären Kontrolle von Patienten, die genau wie ich daheim beatmet werden.Huet enger Persoun d'Liewe gerett, well hie se aus engem Auto, dee gebrannt huet, geholl huet. Domadder huet hie vill riskéiert a vill Courage bewisen.De Polizist hat mat Ofstand déi meeschte Stëmme kritt an huet sech iwwer d'Auszeechnung gefreet.

De Marcel Steffen mat senger Auszeechnung. © RTL Télé Lëtzebuerg - Vidosava Kuzmic

D'Sandra Biewers

Zanter e puer Joer gëtt d'Lëtzebuergerin an de Lëtzebuerger vum Joer getrennt gewielt. Interessant un der Ausgab 2016 ass awer, datt en Overall-Ranking 2 Dammen an den Top 3 gehat hätt:1) Marcel Steffen2) Nathalie Scheer3) Chantale Geisen2013 war d'Nathalie Scheer iwwregens schonn eemol nominéiert ginn a war deemools op déi zweete Plaz komm.Hei d'Top 5 vun de getrennten Ofstëmmungen:1) Nathalie Scheer2) Chantale Geisen3) Laura Correia4) Luisa Mendes5) Denise Hengel-Franzen1) Marcel Steffen2) Olivier Ferber3) Alain Frantz4) Roy Poutsy5) Lucien WelterD'Schicksal vum Nathalie Scheer war och schonn an engem Kloertext thematiséiert ginn an d'Rettungsaktioun vum Marcel Steffen war och schonn eng Kéier am Live Planet People.Déi 2 Laureaten 2016 kruten iwwregens e Konschtwierk vum Sandra Biewers iwwerreecht: Eng wäiss Blumm mat an der Mëtt engem Léif dran ... D'Kënschtlerin huet iwwregens och déi nei RTL-Tasen designed. als praesidentin vun wäertvollt liewen, fannen ech et een sou wichtegt signal, dat een behennerten an chronesch kritesch kranken mensch wei ech, zu der letzebuergerin vum joer 2016 gewielt gouf. dest stellt fir eis den grondsteen fir een glaichberechtegt deelhuelen um liewen fir jidfereen duer, ob lo behennert oder net, krank oder gesond ...dat mecht mir hoffnung fir d'zukunft, dat d'uno-behennertenrechtskonventioun emgesaat gett an esou och d'bedürfnisser vun chronesch kritesch kranken menschen berücksichtegt ginn.ech huelen des auszeechnung am numm vun allen kranken an/oder behennerten menschen ganz gäeren un. mir hunn den numm „wäertvollt liewen" gewielt fir als geigensatz zum begreff „unwertes leben" aus dem nazi-regime. mat mir wier, sou mengen ech mol, deemols kuerzen prozess gemaach ginn, obschons ech mein liewen als liewenwert ugesinn an mat freed meng verantwortungen am liewen iwerhuelen.ech soen allen leit een groussen merci, dat sie mech gewiellt hunn. ech soen awer och een groussen merci un meng famill dei mech emmer ennerstetzt huet, un meng pärelen ouni dei naischt geing goen an un all d'memberen an frenn vun wäertvollt liewen. ech wenschen jidferengem een wonnerbart an scheint neit joer, ...merci,nathalieAm Ufank konnten d'Leit op RTL.lu Kandidate proposéieren. Aus bal 200 Proposen, déi eis Ufank Dezember erageschéckt goufen, hu mir allkéiers 12 Fraen an 12 Männer zeréckbehalen. Souwuel bei der Lëtzebuergerin wéi och beim Lëtzebuerger vum Joer hat duerno jidderee 6 Stëmmen. Eng Persoun konnt der maximal 3 kréien, dofir hate mir proposéiert, datt Äre Favorit der 3 kritt, Ären zweete Choix der zwou an Ären 3. Choix eng. Et huet een awer net mussen all seng Stëmme verginn an et huet een och net musse bei de Fraen an de Männer ofstëmmen.Knapp 3.000 Leit hu bei der Wiel vun der Lëtzebuergerin an dem Lëtzebuerger vum Joer matgemaach, domat bleift d'Ofstëmmung populär, och wa si net no statistesch-wëssenschaftleche Critèren duerchgefouert gouf a just representativ fir d'Utilisateure vun RTL.lu ass.Fir matzemaachen, huet een en Account op RTL.lu gebraucht an da konnt een och eppes gewannen:Wien déi glécklech Gewënner sinn, deele mer am Laf vun der nächster Woch mat. Si ginn dann och direkt kontaktéiert.

2015: Yasmine Grisius (posthume Präis) a Jean Asselborn

2014: Noémie Siebenaller a Camille Arend - posthume Präis (déi 2 Mataarbechter vun "Le soleil dans la main" ware bei engem Fligeraccident ëm d'Liewe komm)

2013: Sylvie Conter (Riichterin) a Gaston Vogel (Affekot)

2012: Eliane Leger (Infirmière) a Romain Hilbes (Buschauffer a Liewensretter)

2011: Xavier Bettel

2010: Andy Schleck

2009: Andy Schleck

2008: Jean-Claude Juncker

Eréischt zanter 2012 ginn d'Lëtzebuergerin an de Lëtzebuerger vum Joer an zwou getrennten Ofstëmmunge gesicht.





