Clés divers : Evva, Litto, Ces, Burg Wächter, Assa, Iseo etc.

Clés de voiture : Mercedes, Volkswagen, Fiat, Citroen, Dacia, Seat etc.

GSM divers : Black Berry, plusieurs Iphone, Samsung, Nokia, Wiko etc

Montres : Casio, Lupai, Shinola, Hermes, Jowissa

Vélos : Focus, Grisley jaune, Tahora gris, Marlin Jaguar rouge

Informatiques : Toshiba, Kindle, Apple Mac Book, Packard Bell

Lunettes : Esprit, Ted Lapidus, Foster Grant, Everest, Koali, Servo, Carrera

Vêtements: Veste Ready , Milestone, LC Waikiki, Declic etc.

Bijoux : Pince-cravate doré avec les insignes ESV

Divers : un trolly vert avec des étoiles, valise noir marque Zifel et plusieurs poussette

Vill verschidden Objete goufen am Dezember fonnt a bei der Police ofginn:Fir weider Informatioune kann ee sech beim Service National des Objets Trouvés um Telefon 4997-2036, dat tëscht 08h00 an 12h00 souwéi 14h00 a16h00, mellen, souwéi och per Mail op dg-sg-snot@police.etat.lu