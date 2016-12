© RTL Télé Lëtzebuerg

Wanteraktioun / Reportage Annick Goerens



Do kënnen d'Leit, déi keen Dag iwwer dem Kapp hunn, all Mëttes eng waarm Moolzecht zerwéiert- an Owes e Bett zu Verfügung gestallt kréien. Dës humanitär Aktioun gëtt vun der Caritas, der Croix Rouge an der Asbl Inter-Actions geréiert an huet immens vill Succès.

Par Rapport zu leschtem Joer géing een nämlech gesinn, datt d'Zuelen an d'Luucht ginn, erkläert d'Manou Flammang wat fir Inter-Actions als Coordinatrice um Terrain schafft. An der Moyenne sinn et am Foyer de Jour fir z'iessen eng 20-30 Leit méi, wéi nach zejoert. Während den éischten zwou Woche goufe pro Dag eng 140-160 Moolzechte pro Dag un d'Leit verdeelt. De Weekend sinn et nach eng Kéier e ganze Koup Leit méi wéi an der Woch, sou d'Manou Flammang.



Nieft de chronesche Sans-Abris'en déi richteg op der Strooss liewen, fënnt een och Leit déi just heiansdo passéieren. Et si Bierger aus ganz verschiddene Länner déi vun der Wanteraktioun gebrauch maachen. De gréisste Gruppe maache Leit aus Portugal, Spuenien an Italien aus. Duerno komme Leit aus Osteuropa an dann aus afrikanesche Länner. Och Lëtzebuerger kommen Dag fir Dag an de Foyer fir eppes z'iessen ze kréien.



Am Foyer de Nuit dominéieren awer ganz aner Nationalitéiten. Hei sinn et d'Leit aus Osteuropa. Dem Manou Flammang no ass de Grond deen, datt nämlech d'Leit aus Westeuropa ganz dacks en Daach iwwert dem Kapp hunn, awer net vill Suen hunn an duerfir frou wären eng waarm Moolzecht ze kréien.



Wéi vill Leit am Schnëtt kommen ass verschidden. Et kéint een och net soen, datt duerch d'Keelt méi Leit am Foyer de Nuit si wéi soss.



Am Ufank waren et ronn 45 Leit déi am Foyer du Nuit e Bett an Usproch geholl hunn, mëttlerweil kommen all Owend eng 90 Sans-Abris'en a bis d'Enn vun der Wanteraktioun wäert dës Zuel och nach klammen. Um Findel sinn 200 Better disponibel.



Déi ganz Aktioun ass iwwerdeems och just méiglech duerch déi vill Benevollen, déi sech all Dag fir d'Leit um Rand vun eiser Gesellschaft engagéieren.