Zu Esch an der Avenue de la Gare gouf an der Nuecht op e Samschdeg géint 3 Auer e presuméierten Drogendealer vun enger Patrull an Zivil verhaft.

Hien hat Droge bei sech, eng grouss Zomm Borgeld an och e puer Handyen.Am Scanner huet sech eraus gestallt, datt de Mann och Drogen ofgeschléckt hat. Si konnten am Mo an am Daarm nogewise ginn.Hie kënnt elo bei den Untersuchungsriichter.