Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

X

Léifreg um Stau © Guy Krier, Noutem Léifreg um Stau © Guy Krier, Noutem Léifreg um Stau © Guy Krier, Noutem Léifreg um Stau © Guy Krier, Noutem Léifreg um Stau © Guy Krier, Noutem Léifreg um Stau © Guy Krier, Noutem « ZréckWeider »

De Sonnenënnergang an der Keelt an am liichten Niwwel um Freideg den Owend, 30. Dezember hat schonn eppes Spezielles. © Guy Mathey

Beim Aquatower zu Bäerdref © Nic W., RTL Mobile Reporter

Eis Land huet definitiv méi Billerbuchlandschafte wéi ee gemenkerhand mengt ... An eng Partie Fotografen hu sech et net huele gelooss, am Bild festzehalen, wéi déi äiseg Temperaturen d'Land veränneren respektiv esouguer verschéineren ...Den Dezember huet jo mat ganz nidderegen Temperaturen, deels zolidd ënner 0 Grad opgehalen ...