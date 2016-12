Reportage den Owend op RTL Télé Lëtzebuerg, am Journal vun 19 Auer un an duerno op RTL.lu am Replay.

Eng Partie Leit waren um Samschdeg haut eng leschte Kéier an de grousse Supermarchéen ënnerwee, fir prett ze sinn, wa Silvester gefeiert an dat Neit Joer begréisst gëtt.Raclette, Fleesch, Fësch, Cruditéiten an aner Zorte vun Delikatesse stinn um Menü.Fir 2017 wënschen d'Leit sech eng gutt Gesondheet a Fridden op der Welt.Méi an Toun a Bild den Owend um 19 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg.