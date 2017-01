An der Rue Jean-Baptiste Gellé zu Bouneweg hat sech een net invitéierte Gaascht an engem Café virun allem fir d'Kichen interesséiert ...

Wéi d'Police op Silvester matgedeelt huet, hätt den Täter an der Nuecht op e Samschdeg d'Agangsdier beschiedegt an hätt dunn eng Fënster futtigemaach, fir an de Café eranzekommen.Do hätt e Béier gedronk an an der Kichen eng Lasagne giess.Dunn hätt en nach en Zigarettenautomat opgebrach an hätt sech nees aus dem Stëbs gemaach ...