Géint 2 Auer hat et en Zëmmerbrand zu Lamadelaine (Rolleng) ginn, woufir sech d'Péitenger Ambulanz als Kontroll an d'Pompjeeën och vun do deplacéiert haten.3 Corpsen – déi vun Mäerzeg, Viichten an Ettelbréck – waren iwwerdeem um 3.25 Auer zu Mäerzeg am Asaz. Do hat et an engem Haus gedämpt, ouni, datt d'Ursaachen dofir matgedeelt goufen. Och déi Ettelbrécker Ambulanz war op der Plaz.Blesséierter gouf et awer a béide Fäll keng.