D'Welt begréisst 2017 (31.12.2016) An éischte Metropolen uechtert d'Welt gouf dat neit Joer mat grousse Freedefeiere begréisst.

Vun Osten no Weste krut um ganze Globus dat aalt Joer 2016 Äddi gesot an dat Neit Joer 2017 gouf begréisst - mat Kussen a Schampes, mat Partyen a Freedefeier.Hei e puer Impressioune vun de Feierlechkeete vun no a vu wäit - op déi natierlech déi bluddeg Attack zu Istanbul e Schiet gehäit.Net iwwerall huet mussen esou laang op 2017 gewaart gi wéi bei eis. Neiséiland huet schonn e Samschdeg de Mëtteg um 12 Auer eiser Zäit 2017 begréisst, zu Sydney war et um 14 Auer esou wäit.Virun der Kuliss vun der Oper hu ronn 1,5 Millioune Mënschen op dat spektakuläert Freedefeier vun der Harbour Bridge, dat vun do ofgeschoss gouf a 4,8 Milliounen Euro kascht huet, gewaart.D'Organisateuren hate mat iwwer 100.000 Freedefeier-Rakéiten dat bis ewell gréisste Spektakel versprach. Fir dem Popsänger Prince nach eng Kéier ze gedenken, gouf et eng Partie rosa a mof Rakéiten, dat Ganzt mam Lidd "Purple Rain".Hei am Land gehéiert d'Freedefeier jo antëscht awer net méi grad esou selbstverständlech zum Joreswiessel derzou wéi soss emol. Et ass nämlech net iwwerall am Land erlaabt.Trotzdem huet den Himmel op Silvester op ville Plaze geblénkt a geglënnert - ënnert anerem zum Beispill zu Bouneweg, wou d'Awunner fir e Freedefeier gesuergt haten - trotz Niwwel, deen d'Vue op ville Plazen am Land gestéiert huet ...An dat neit Joer fänkt dann och genee esou kal, genee esou schéi kal un, wéi dat aalt opgehalen huet ...