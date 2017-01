© AFP (Archivbild)

De Kian Dommasch ass e Bouf, huet déi lëtzebuergesch Nationalitéit a war bei der Gebuert 2,885 Kilogramm schwéier.U sech war hie fir den 10. Januar virgesinn, ma nom Silvesteriessen, goung et dunn op eemol lass. Um 23.30 Auer an d'Maternité, um 0.39 Auer op der Welt.Mir wënschen him e gudde Start an d'Liewen a sengen Elteren an dem Kian sengen 3 Bridder nëmmen dat Bescht!Mam 4. Bouf elo soll d'Famill dann awer komplett sinn.