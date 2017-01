E ganz desagreabelt Erliefnes hat e Meedchen op Silvesterowend, wéi e Mann et am Bus beréiert huet a et dunn och nach an eng Heck zéie wollt.

Et war um Samschdeg den Owend 19.39 Auer, wéi - esou d'Police - e jonkt Meedchen an engem Bus um Kierchbierg vun engem Mann ugeschwat gouf. De Mann huet et dobäi direkt tëscht de Been beréiert.Wéi d'Meedchen aus dem Bus geklommen ass, ass de Mann hir nogaangen an huet probéiert, et an eng no Heck ze zéien. Dobäi ass en dem Affer mat der Hand ënnert d'Jupe gefuer.D'Police schwätzt vun engem Ugrëff op d'Schimmt, hire Bericht kléngt awer wéi de Versuch vun enger Vergewaltegung.Et ass dem Meedche gelongen, sech lasszerappen a bei eng Bekannten ze lafen.Den Täter gëtt esou beschriwwen: jonk, tëscht 20 an 30 Joer, schwaarz Hautfaarf, zirka 1,75 m grouss. En hat eng hell Wanterjackett an eng däischter Box un an huet franséisch geschwat.