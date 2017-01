Um Sonndeg de Moie fréi um 5.40 Auer huet eng Patrull zue Mann gesinn, dee säin Auto mat Warnluuchten u geparkt hat.Sur place hunn d'Beamte festgestallt, datt de Mann vill ze vill gedronk hat ... a virdrun an der Route de Luxembourg beim Laanschtfueren op d'mannst 6 Ween geschréipst hat.De Mann huet säi Permis mussen ofginn - en hat scho just eng limitéiert Autorisatioun, fir Auto ze fueren.Zuwar d'Police um Samschdeg den Owend géint 21 Auer wéinst engem Sträit am Auto an d'Brillstrooss geruff ginn. D'Beamten hu gemierkt, datt de Chauffer gedronk hat. Deen huet probéiert, ee Polizist mam Kolli ze huelen, doropshi krut de Mann Handschellen un ...Zuhat eng Patrull géint 2.30 Auer an der Rue Principale een alkoholiséierte Chauffer kontrolléiert.An zuass géint 4.45 Auer een Automobilist opgefall, deen e Platte wiessele wollt - e Platten, deen e sech grad virdrun bei engem héijen Trëttoir geholl hat. Well e gedronk hat, huet e säi Führerschäin mussen ofginn.