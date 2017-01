Esou hat zue Vollert seng Fra geschloen, déi am Gesicht verwonnt gouf, um Bus-Arrêtan der Stad gouf eng Persoun ouni Grond zesummegeschloen an um 5.30 Auer gouf et zuSträit tëscht Membere vun enger Famill, wou et Blesséierter wéinst dem Asaz vun Matraquen an engem Elektro-Schocker gouf.gouf et ënnert anerem zu Dikrech, Péiteng, Esch an um Glacis. Iwwerall waren der unenee geroden, déi Feiere mat strammem Opschott an deplacéiertem Behuele verwiesselt haten.E Sickerbrand gouf et iwwerdeem an engem Haus zuan der Dellenerstrooss, wéi d'Leit net doheem waren. Am Damp sollt en Hond erstécken.Dacks genuch gëtt op d'Gefore vun de Knupperten higewisen, mä net ëmmer déngt et: Esou hat zuan der Grand-Rue eng Plastiks-Baatsch duerch e Knuppert Feier gefaangen; d'Fläsch mat der Rakéit war getippt, wouduerch d'Rakéit an eng falsch Richtung geflunn ass an zwar op d'Stee vun engem Haus. D'Feier konnt awer geläscht ginn, éier grousse Schued entstanen ass. D'Pompjeeë waren zwar nach op der Plaz, hunn awer net méi mussen agräifen.Zugoufen 2 Autoen no engem Freedefeier beschiedegt.E ganz décke Knuppert haten där ganz "Heller" iwwerdeem zuan der Nicolas-Welter-Strooss aus engem Auto eraus widdert eng Entréesdier vun engem Haus geheit. D'Explosioun war esou staark, datt zwou Fënstere grad wéi d'viischt Luucht beim Haus futti gefuer sinn.

- 00.45 Ettelbrück; Mann schlägt in betrunkenerem Zustand seine Frau. Dieselbe musste mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Untersuchung wurde eingeleitet.

- 05.58 Diekirch; 3 Personen schlagen sich vor einer Schenke 2 Personen wurden leicht verletzt. Der Schuldige war betrunken und beleidigte die Beamten derart, dass gegen den Mann zusätzlich Protokoll wegen Amtsbeleidigung errichtet wird.

- 22.30 Petange; In einem Restaurant schlagen sich 6 Personen, eine Person erlitt leichte Verletzungen. Beim Eintreffen der Streife, war keiner mehr vor Ort.

- 00.30 Differdingen; ein stark alkoholisierter Mann meldet geschlagen worden zu sein. Vor Ort will niemand etwas bemerkt haben.

- 04.35 Düdelingen; 2 Männer zerschlugen sich. Beide wurden hierbei verletzt. Keiner wollte Klage führen.

- 15.15 Esch-Alzette; 1 Mann erhielt von hinten einen Schlag gegen den Kopf, als er den Fussgängerstreifen überquerte. Der Täter flüchtete anschliessend. Das Opfer musste das Krankenhaus aufsuchen.

- 02.10 Esch-Alzette; 2 Männer stritten sich in einer Gastwirtschaft. Beide waren betrunken, eine Person wurde leicht verletzt. Keiner wollte Klage führen.

- 23.30 Luxemburg; 4 Männer schlagen sich…beim Eintreffen der Beamten hatten sie sich wieder beruhigt…keine Verletzten.

- 04.30 Luxemburg; ein Mann wurde von 3 Personen an der Bushaltestelle Bouillon zusammengeschlagen, einen Grund vermochte er nicht anzugeben.

- 05.23 Luxemburg; bis zu 8 Personen schlagen sich beim Glacisfeld. Der liebe Alkohol.

- 05.30 Reckange; Bei einem Streit innerhalb einer Familie wurden mehrere Personen mit Schlagstock und einem Elektroschocker verletzt. Untersuchung läuft.