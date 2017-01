© CISCH

No enger roueger Silvesternuecht hat den Interventiounszenter vu Schengen awer direkt op Neijoerschdagmoien en Asaz: E Won mat franséische Placken ass an der Musel geschwommen.Tëscht Remerschen a Schengen war den Auto am Waasser gemellt ginn.Well am Ufank net gewosst war, ob nach Persounen am Won wieren, goufen nieft dem Centre d'intervention Schengen och den Dauchergrupp an d'Ambulanz vu Réimech alarméiert.Well op der Plaz keng Persoune waren, gouf eng Sichaktioun mat Daucher a Booter virbereet, ma d'Police konnt de Chauffer awer séier fannen, esou datt Entwarnung gi gouf.D'Sichaktioun gouf ofgebrach an de Won gouf mat engem Seel aus der Musel gezunn.Op der Plaz waren d'Permanence vum CI Schengen, d'Daucher-Unitéit, d'Ambulanz vu Réimech an och d'Police vun do.