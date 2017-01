Duerch e séieren Asaz vun de Pompjeeë konnt gréissere Schued am Haus evitéiert ginn.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© CdSR Wooltz

© CdSR Wooltz © CdSR Wooltz © CdSR Wooltz © CdSR Wooltz © CdSR Wooltz « ZréckWeider »

Déi Wëltzer Pompjeeë sinn op Neijoerschdag géint 14 Auer an d'Rue des Charretiers op e Kamäibrand geruff ginn.Durch hire séieren Asaz konnt gréissere Schuet am Haus verhënnert ginn - d'Feier sollt op een Zëmmer iwwergräifen.Op der Plaz waren d'Permanence vun de Wëltzer Pompjeeë mat 3 Ween an d'Police vu Wolz.