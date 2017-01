Um Sonndeg de Moie géint 11.30 Auer huet eng Police-Patrull gesinn, wéi e Chauffer direkt puer Mol um Stéck - wéi um Karussell - duerch de selwechte Rond-Point Raemerech zu Esch gefuer ass a gläichzäiteg e Video dovu mat sengem Handy gemaach huet.Wéi d'Beamten de Mann gestoppt an nogefrot hunn, sot deen, hie wéilt weisen, wéi geféierlech de Rond-point wär.D'Beamten hu gemierkt, dass de Mann ze vill gedronk hat a wollten hien testen. Doropshi gouf de Mann béis, huet d'Dier vu sengem Auto engem vun de Beamten an d'Bee gerannt an e blesséiert.Den aggressive Mann krut doropshin Handschellen un a während der Fouille konnten e "Schlagring" mat enger schaarfer Kant an en Täschemesser fonnt ginn.D'Waffen goufe beschlagnahmt, de Mann protokolléiert an de Permis ofgeholl.