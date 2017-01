An der Nuecht op e Méinden huet et op enger ganzer Partie Plazen am Land geschneit. Zum gréissten Deel hunn d'Ponts et Chaussées scho gestreet a gebotzt, ma besonnesch duerch d'Bëscher heescht et uecht ginn an lues maachen.Op de glate Stroossen hat et e Sonnden den Owend ee Mol geknuppt: géint 23.30 Auer war e Chauffer zuan der Avenue Charlotte accidentéiert. De Won sollt bei engem Luuchtepotto un d'Stoe kommen.

Ee Blesséierte koum mat der Déifferdenger Ambulanz an d'Spidol.