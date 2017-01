Dat meeschtens am positive Sënn. Nieft der Indextranche vun 2,5%, déi elo am Januar fälleg ass ginn, och déi éischt Mesuren aus der Steierreform wierksam.





Steiereform/Reportage Ben Frin



Fir méi héich besteiert ze ginn, muss scho méi wéi 25.000 Euro am Mount verdéngen, bis do ginn d'Steierbarèmen nämlech jee no Steierklass a Joresakommes erofgesat. Fir Spëtzegehälter gëtt et awer och 2 nei Steierbarèmen, 41 an 42% fir Joresrevenue vun 150- bezéiungsweis 200,000 Euro. De Steierkredit vu bis elo 300 Euro pro Joer verduebelt sech bis de Joressalaire vu 40.000 Euro, duerno geet e bis 80.000 Joeresverdéngscht erof, doriwwer eraus kritt ee guer kee Kredit d'impot méi ausbezuelt. Elengerzéier kréie bis 35.000 Euro Joresgehalt 1500 Euro Steierkredit, dat ass och dat duebelt, bis 105.000 Euro geet dat dann nees zeréck bis op 750 Euro pro Joer. D'Valeur fir ee Chèque Repas klëmmt vun 8 Euro 40 op 10 Euro 80. E wäert ee méi kënne vun de Steieren ofsetzen: fir Bauspuerverträg (fir Leit ënner 40 Joer), fir Zousazpensiounen, a méi Käschte fir Haushaltshëllefen. Bestuete Koppele kënne sech individuell besteiere loossen. Et gi steierlech Vergënschtegunge fir Elektro- an ëmweltfrëndlech Leasingsautoen agefouert, wann een en Haus oder eng Wunneng verkeeft, muss d'Plusvalue nëmmen zur Halschent besteiert ginn. Eng Partie Steiere fale ganz ewech, an zwar déi sougenannte Krisesteier vun 0,5%, d'Steier op d'Weeserent an och d'Valeur locative. Nämmlecht Konditioune wéi fir Residente gëllen och fir Frontalieren. Klammen deet d'Quellesteier op Zënsen, dat vun 10 op 20%. Betriber mussen hir Revenue nëmmen nach mat 19% besteieren, lescht Joer waren dat nach 21%.