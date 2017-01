Um Sonndeg den Owend um 21.15 Auer hate fir d'éischt d'Pneue gequiitscht, dunn hat et geknuppt an du louchen Autosdeeler an eng Autosplack an der Strooss.

Eng Awunnerin hat der Police d'Gequiitschs an de Knuppert gemellt, eng aner Persoun huet hir vun enger futtisser Mauer an Autosdeeler an der Strooss geschwat.



Op der Plaz hunn d'Beamten dunn och eng Autosplack fonnt. Vum Auto a vum Chauffer war awer keng Spur.



No deene gouf du gesicht an d'Police huet den Auto mat Warnluuchten zu Dummeldeng fonnt. Och hei awer keng Spur vum Chauffer.



Dee konnt awer doheem ugetraff ginn. En huet och direkt zouginn, datt en en Accident hat.



De Beamten ass awer en Alkoholsgeroch opgefall an en Test huet erginn, datt den erlaabte Wäert ëm méi wéi dat Duebelt iwwerschratt gouf.



Also war de Permis fort.



Virfall och am Norden



Fort war och de Permis vun deem Chauffer, deem um Sonndeg de Mëtteg géint 15 Auer tëscht Ëlwen a Wëntger Slalom gefuer ass. Op der N12 bei Déierbech huet d'Police de Won gestoppt, de Chauffer huet direkt zouginn, gedronk ze hunn. Nom Blose war kloer: Den erlaabte Wäert war iwwerschratt. Den Test um Policebüro sollt dat confirméieren, ma wéi och de fënnefte Versuch hei näischt ginn ass, goung et an d'Spidol, fir do d'Blutt op den Alkoholstaux checken ze loossen ...



NB: ublocken = undrécken, ugoen, sech derduerchmaachen ... also fortlafen :-)