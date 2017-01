An der Halschent vum Mandat vu senge Memberen huet de CNFP sech an der Persoun vum Yves Nosbusch en neie President ginn. Hien iwwerhëlt d'Mandat vum Romain Bausch.Den Yves Nosbusch ass Member vum CNFP zanter senger Grënnung am Joer 2014 an ass Chef-Ekonomist vun der BGL BNP Paribas. Weider heescht et an der Matdeelung iwwer den neie President: "Il est titulaire d'un Ph.D. en économie de l'Université de Harvard, ainsi que d'un M.Sc. et d'un B.Sc. en économétrie et économie mathématique de la London School of Economics."De Romain Bausch bleift Member vum Conseil.Dee gëtt assistéiert vun engem permanente Sekretariat vun zwee Ekonomisten: Jill Thinnes (Attaché de Gouvernement) an Anouk Schroeder (Employé de l'Etat).Eng vun de Missioune vum CNFP ass et ze kontrolléieren, datt d'Budgets-Regelen an de Verwaltungen agehalen ginn, grad wéi d'Evaluatioun vun de wirtschaftleche Previsiounen.

Le CNFP est un organisme national indépendant chargé de surveiller l'application des règles budgétaires nationales de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques.

Les missions principales du CNFP sont l'évaluation du respect des règles budgétaires auxquelles sont tenues l'ensemble des administrations publiques, l'évaluation des prévisions économiques et budgétaires établies aux fins de programmation budgétaire et l'évaluation d'une éventuelle application du mécanisme de correction budgétaire automatique.