168 Mineuren waren am Laf vum Joer 2015 Affer vu Gewalt am Stot ginn. Dat confirméiert den Educatiounsminister Claude Meisch an enger Äntwert op d'parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéiert Nancy Kemp Arendt. Déi wollt och wëssen, ob Lëtzebuerg eng Maison de l'enfant envisagéiert, esou wéi Unicef Lëtzebuerg dat fuerdert.Esou eng Infrastruktur soll nom skandinavesche Modell och zu Lëtzebuerg an d'Liewe geruff ginn, esou den Educatiounsminister. Ufank 2015 wier sech eng Delegatioun aus verschiddenen Organisatioune wéi dem SNJ oder och nach dem ORK déi islännesch Struktur "Barnahus" ukucke gaang.Speziell un där ass, datt vum psychologeschen Traitement iwwert d'Auditioune bis bei d'Assistance sociale an déi medezinesch Behandlung alles ënnert engem Daach geschitt. Deemno d'Kanner manner Stress ausgesat sinn, zum Beispill wa se befrot ginn. Si mussen net méi mat op ee Kommissariat, mä kënnen direkt an der Struktur selwer gehéiert ginn. De Minister Meisch präziséiert dann och, datt am islännesche Modell e spezialiséierte Kannerpsycholog dës Tâche iwwerhëlt. E Riichter ka per Oreillette nolauschteren an och seng Froen un de Psycholog riichten, deen déi dem Kand stellt. Eng zweet Auditioun géif just sinn, wann dat extra ugefrot gëtt an och just wann nach Froen opstinn. D'Kand bréicht zu kengem Moment um Prozess selwer deelzehuelen.Op den 1. Oktober 2016 waren 757 Kanner a jonk Erwuessener an den Accueil institutionnel am Grand-Duché opgeholl ginn. Dat sinn esouwuel privat wéi och ëffentlech Infrastrukturen. Déi Privathaiser géifen praktesch zu 100 Prozent auslaascht ginn. De Moment géif et an de Maisons d'Enfants vum Staat och ee Manktem u qualifizéiertem Personal fir den sozio-edukativen an psychologesch-sozialen Volet ginn. Un enger Léisung géif een de Moment awer schaffen.