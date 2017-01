© RTL (Archiv)

E Méindeg den Owend hat d'Police nees eng Partie Asätz wéinst Leit, déi natierlech vill ze vill gedronk haten. Um 22 Auer huet eng Wiertsfra zu Esch d'Police geruff, well ee Client, deen nawell vill gedronk hat, seng Rechnung awer net bezuele wollt. Wéi d'Police ukoum, fir de Mann ze kontrolléieren, konnt deejéinege mol net riicht stoen an eréischt no laangen Diskussiounen hu sech dem Mann seng Kollege Bereet erkläert, seng Rechnung ze bezuelen. De Mann duerft Heem goen, d'Beamten hunn et gutt gemengt an ugebueden, de Mann Heem ze féieren. Ënnerwee am Auto huet de Mann sech et awer anescht iwwerluecht, säi Gurt lass gemaach an ugefaangen, d'Beamten ze beleidegen an no vir an den Auto ze schloen. D'Faart goung dunn net bei den Här heem, mä bei d'Police an den Arrest.

An zuhuet géint 23 Auer e Mann ze vill gedronk gehat an hat Iddi, sech ze streiden. Ouni weider Ukënnegung huet hien een anere Gaascht geschloen, an scho virdrun hat de Mann d'Entréesdier vun engem Wunnhaus beschiedegt. Och de Mann konnt d'Nuecht bei der Police verbréngen.En anere Mann zuhat d'Beamten attackéiert, nodeem hien an engem Café scho gedrot hat, fir d'Leit ze schloen. Well den Alkoholiséierten och net op d'Beamten reagéiert huet, déi him gutt zougeschwat hunn, huet hien d'Nuecht am Arrest verbruecht.Zuwar de Beamten e Chauffeur opgefall, deen am Zick-Zack gefuer ass. De Mann koum mat op de Policebüro, well hie weder en Otemtest, nach e Blutttest op Alkohol maache wollt. D'Situatioun huet och do gedrot, fir z'eskaléieren, well de Mann ëmmer nees aggressiv ginn ass. Wéi hien de Büro du verlooss huet, huet den alkoholiséierte Chauffeur nach betount, datt si net de richtege Permis agezunn hunn, an hien dowéinst nach weider mam Auto fuere kéint.Aus dem Verkéier gezunn gouf en Auto, deen géint 1 Auer um Dënschdeg zuop der Areler Strooss ënnerwee war. Dëst, well de Chauffeur mat 70 amplaz 50 Kilometer an der Stonn ënnerwee war, kee Permis hat an d'Pabeiere vum Auto net an der Rei waren.