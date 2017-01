© AFP (Archiv)

Op wéi enger Basis gëtt d’Kollaboratioun tëscht dem periscolaire Secteur an der Schoul gereegelt? A wéi solle Kanner tëscht der formeller an informeller Educatioun ënnerscheede kënne wann do verschidde Regelen opgestallt ginn? Dëst si just e puer Froe vun der CSV-Deputéierte Françoise Hetto-Gaasch an enger parlamentarescher Fro un den Educatiounsminister Claude Meisch.

QP Kollaboratioun SEA a PEP / Reportage Nadine Gautier



Fir d’Aarbechtsweis vum periscolaire Secteur an dee vun der Schoul ze harmoniséieren, gëtt et de Plan d’Encadrement périscolaire, esou d’Äntwert vum Claude Meisch. Dee wier och an engem Reglement aus dem Joer 2012 verankert. Dobäi kéime vun der Rentrée 2017/2018 un, nach weider Modalitéiten dobäi. Et soll do d’Concept d’action générale kuerz, CAG an de schouleschen Entwécklungsplang ëmgesat ginn.Weider schreift den Educatiounsminister Claude Meisch, datt fir eng Kollaboratioun net onbedéngt déi selwecht Infrastrukturen alternéiert musse gebraucht ginn. Et misst just garantéiert sinn, datt d’Kanner net Zäit domadder géife verléieren, fir tëscht den verschiddenen Infrastrukturen hin an hier ze fueren. D'CSV-Deputéiert hat d'Fro opgeworf, an dovunner geschwat, datt de Secteur esouwuel kloer Regelen, wéi och de Kader fir eng sougenannte Cohabitatioun géif vermëssen.Iwwerhaapt misst bei der Kooperatioun tëscht den Zerwisser ausserhalb vun der Schoul an der Schoul selwer eent virausgesat sinn, alles soll am Kontext vum Wuelbefanne vum Kand sinn, esou de Minister Meisch. Esou och zum Beispill d’Differenz, déi d’Kand selwer tëscht den informellen an formelle Regele soll maachen. D’Beispill vun der Ernährung gëtt do ginn. Ee Kand wat fräiwëlleg seng Choixen duerf maachen, wat sech op positiv Erfahrunge baséiert, sollt dorënner net gehënnert ginn. Et geet net drëms, datt Erwuessener de Choix fir d’Kand maachen. D’Approche educative géif op dräi Piliere baséiere. D’Kand soll selwer decidéieren, sech un der sozialer Entwécklung ze bedeelegen an d’Responsabilitéiten z'iwwerhuelen.