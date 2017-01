Ma och zu Lëtzebuerg mussen d'Leit dëst Joer nees an d'Wahlkabinnen. An zwar fir d'Gemengeréit uechter d'Land nei ze bestëmmen. De Rendezvous ass de 8. Oktober. Déi Kéier gëllen d'Kommunalwahle als wichtege Stëmmungstest en Vue vun de Chamberwahlen, déi jo schonn e Joer méi spéit sinn.Déi lescht Wahlen op lokalem Niveau waren den 9. Oktober 2011. Deemools ware ronn 275.000 Lëtzebuerger an EU-Auslänner an de Wielerlëschte vun den dunn nach 116 Gemengen ageschriwwen.

2017 ass dann och richtungsweisend fir Europa. An zwee vun de wichtegsten EU-Memberstaate ginn d'Spëtzten nei bestëmmt. A Frankräich ass den éischten Tour vun de Presidentiellen op den 23. Abrëll ugesat. Déi grouss Fro ass déi: wéi schneit an dësen Zäiten e Front National mam Marine Le Pen of? Fir d'Republikaner geet de fréiere Premier François Fillon an d'Course. Bei de Sozialisten huet den aktuelle Premier Manuel Valls annoncéiert, fir wëlle Kandidat fir d'Successioun vum François Hollande ze ginn. Kënnt et zu engem zweeten Tour da wier deen de 7. Mee. Fir déi franséisch Parlamentswahle stinn d'Datumer vum 11. an 18. Juni am Kalenner.



Déi aner Säit vum Rhäin siche se dann no engem Successeur fir de Bundespresident Joachim Gauck. Et ass zimlech sécher, datt den neien Här am Schlass Bellevue Frank-Walter Steinmeier heescht. D'Unioun an d'SPD hate sech jo op den aktuellen sozialdemokrateschen Ausseminister als gemeinsame Kandidat gëeenegt. D'Wiel ass den 12. Februar.



De geneeën Datum steet nach net fest, mä am spéide Summer oder am Hierscht si Bundestagswahlen an d'Regierung gëtt nei bestëmmt. D'Kanzlerin Angela Merkel wëll et nach eemol wëssen. Nach net ganz sécher ass et, ob si och d'Ënnerstëtzung vun der CSU kritt. Wien hire sozialdemokratesche Konkurrent gëtt, steet nach net honnertprozenteg fest. Et falen d'Nimm vum SPD-Chef Sigmar Gabriel a vum EU-Parlamentspresident Martin Schulz.



Interessant dierften dann och d'Parlamentswahlen de 15. Mäerz an Holland ginn. D'Partei vum Rietspopuliust Geerd Wilders hat a rezente Sondagen d'Nues vir.



Soss ginn dann nach zum Beispill an Tschechien, an Norwegen an a Liechtenstein d'Parlamenter nei bestëmmt dëst Joer.

An Ungarn a Slowenien an a Serbien si Presidentiellen.



A Groussbritannien sinn 2017 – grad ewéi hei zu Lëtzebuerg – Gemengewalen.