© RTL (Archiv)

Déi lëtzebuergesch Economie dierft 2016 an 2017 ëm ronn 4 Prozent wuessen, seet de Statec a sengem leschte Konjunkturflash, en Expansiouns-Rhythmus no un deem, deen zanter 2013 festgestallt gëtt. D'Inflatioun gesäit ee fir dëst Joer bei 1,4 Prozent, um Aarbechtsmarché dierft et weider de Bierg opgoen, wann och mat e bësse manner Vitesse.

Statec Konjunktur / Reportage Ben Frin



Déi global economesch Perspektive gi stabil gesinn, net vergiesse soll een dobäi awer déi politesch Risiken, déi dëst Joer eventuell vu Wahlresultater an Däitschland, Frankräich oder Holland kéinten ausgoen. Eise Wuesstem soll dëst Joer vun enger besserer Entwécklung op der Bourse profitéieren, seet d'Cathy Schmit vum Statec. Do erwaart ee sech dann och, datt de private Konsum de Wuesstem ënnerstëtzt, dat duerch d'Reform fiscale an den Index, duerch deen d'Leit méi Suen am Portemonnaie hunn.

Virun allem déi intern Nofro soll eis Economie stäipen, gläichzäiteg awer och dem Aarbechtsmarché hëllefen an d'Chômagezuele weider an de Keller drécken. Allerdéngs dierft dës Verbesserung an Zukunft e bësse méi lues viru kommen. D'Croissance vum Emploi huet esou séier acceleréiert, datt een do iergendwann op eng Limitt kënnt.

An och d'Inflatioun gesäit de Statec weider klammen, 1,4 Prozent sollen et dëst Joer ginn. Responsabel fir d'Präisdeirecht sinn haaptsächlech d'Energiepräisser, de Pëtrolspräis ass am Verlaf vun 2016 nees däitlech geklommen. Genau déi Energiepräisser waren et iwwregens jo och, déi d'Inflatioun an de Méint virdru scho bis op ronderëm Null gedriwwen haten.