D'Police huet um Méindeg e jonke Mann festgeholl, deen eng Fra um Vëloswee zu Lëntgen begrapscht huet. De Mann ass riicht viru gaangen, huet der Fra awer weider nogekuckt. Si ass séier an en Haus gelaf an huet vun do aus d'Police geruff.

Déi huet nom Mann gesicht an en zu Lëntgen op der Gare fonnt. D'Fra konnt en eendeiteg identifizéieren. Hien ass der Police schonn e puer Mol opgefall, de Parquet gouf informéiert an deen huet de Mann festhuele gelooss. Um Dënschdeg koum hien dunn an Untersuchungshaft.