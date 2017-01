Foto vum Hond, déi d'Famill fir d'Publikatioun fräi ginn huet.

Eng Geldstrof vu 500 € an d'Konfiskéiere vun der Waff, dat gouf en Dënschdeg um Dikrecher Policegeriicht an engem Prozess géint e Jeeër gefuerdert. D’Uerteel ass fir de 24. Januar. De Mann war ugeklot, well hien am Juli owes zu Nojem den Hond vun enger Famill erschoss an dono fortgeschleeft hat, fir d’Déier ze vergruewen.



Nieft der finanzieller Strof an dem Konfiskéiere vun der Waff kann de Justizminister, am Fall vun enger Veruerteelung, dem Jeeër säi Waffeschäin ofhuelen. Doriwwer eraus hunn d’Proprietäre vum Mupp eppes méi wéi 11.000 Euro Schuedenersatz verlaangt, iwwerdeems d’Jeeërfederatioun, déi sech och Partie civile constituéiert hat, de symboleschen Euro gefrot huet.