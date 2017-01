Am Kader vun der Wanteraktioun bitt een de Leit eng waarm Schlof-Plaz un, datt um Foyer vun der Caritas um Findel.

Vum 1. Dezember u bis Enn Mäerz dauert d'Wanteraktioun hei zu Lëtzebuerg. Während d'Sans-Abrien dagsiwwer am Foyer vum Roude Kräiz zu Bouneweg ënnerdaach kommen, kënne si owes vun 19 Auer u bis deen aneren Dag moies 9 um Findel am Foyer vun der Caritas d'Nuecht verbréngen.

Ugangs Dezember hunn eng 50 Leit vum Nuetsfoyer profitéiert. Elo, wou et an der Nuecht sou kal gëtt, kommen méi Leit. Sou hunn déi Responsable déi leschten Deeg eng 95 Persounen am Foyer gezielt.





