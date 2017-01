Immobilieblos zu Lëtzebuerg? / Reportage Ben Frin



Déi europäesch Zentralbank hat Lëtzebuerg Enn 2016 viru seriéisen Turbulenzen um Immobiliemarché gewarnt a festgestallt, dass d'Lëtzebuerger Autoritéiten net genuch ënnerholl hätten, fir dëser Gefor entgéint ze wierken.

D'EZB hat viru schroen negative Konsequenze vun den héijen Immobiliepräisser an der gläichzäiteg héijer Verscholdung vun den Haushalter gewarnt. Zwar wieren d'Banke gutt genuch kapitaliséiert, mä et wieren net genuch sougenannte makro-prudentiell Moossnamen ergraff ginn, déi kéinte beim Verhënnere vun enger Immobilieblos hëllefen.Den LSAP Deputéierte Franz Fayot hat eng Question Parlementaire agereecht an ënnert anerem gefrot: Wat genee ee sech ënnert sougenannte „makro-prudentielle“ Instrumenter kéint virstellen, a firwat därer da keng en Place wieren. De Finanzminister Gramegna äntwert elo op d'Parlamentaresch Fro, dass dat zum Beispill méi streng Konditioune bei Immobiliekreditter kéinte sinn, d'Relatioun tëscht dem Immobiliewäert an der Héicht vum Kredit dierft net ze héich si grad wéi déi maximal Lafzäit vun engem Kredit an och minimal Standarde beim Zeréckbezuele vum Kredit.De Comité du Risque Systémique géif elo och analyséieren, ob esou Mesure noutwendeg wieren a kéinten zu Lëtzebuerg ëmgesat ginn. De Finanzminister verweist op e Gesetzestext, deen Enn 2016 an der Chamber gestëmmt gouf. Dëse verflicht d'Banken d'Kreditwierdegkeet vun hire Cliente ganz genee ze préiwen, ier e Kredit accordéiert gëtt. Dat neit Gesetz géif dozou bäidroen, de Konsument besser virun der Iwwerschëldung schützen. An awer ass dat wahrscheinlech net méi wéi de gesetzleche Kader fir Ufuerderungen, déi d'Banke souwisou schonn hunn. D'Banke géife schonn zanter laangem d'Kreditwierdegkeet vun hire Cliente préiwe, sot d'Bankenassociatioun ABBL géigeniwwer RTL.