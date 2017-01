Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Informatioune vum Radio 100,7 no, huet de Kulturminister Xavier Bettel an der sougenannter Lunghi-Affär decidéiert fir dem fréiere Mudam-Direkter, wéinst sengem Verhalen an engem Tëleesinterview vum 13. September fir d'Emissioun Nol op de Kapp, en Avertissement ze ginn. Dat wier déi schwächst vun den dräi méigleche Sanktiounen. De Xavier Bettel hat bekanntlech eng Disziplinarprozedure géint den Enrico Lunghi lancéiert.