© cibett

Géint Mëtternuecht hat sech do en Auto iwwerschloen. De Chauffer gouf dobäi schwéier blesséiert, konnt sech awer nach aus eegener Kraaft aus dem Auto befreien. Leit, déi laanscht gefuer sinn, hunn bis zum Antreffe vun de Rettungsdéngschter Éischt Hëllef geleescht.De Chauffer gouf op der Plaz vum SAMU versuergt a koum mat der Ambulanz an d'Spidol. D'Equipe vum Sauvetage huet zäitgläich d'Asazplaz ofgeséchert an ausgeliicht.Op der Plaz war de Cibett, de Samu Esch, d'Police a Ponts et Chaussées. De Verkéier gouf während de Rettungsaarbechten iwwer eng Spur laanscht geleet."Mir wëllen eis och nach eng Kéier bei den "Erst-Helfer" bedanken, an d'Wichtegkeet vun der éischter Hëllef ënnersträichen!"