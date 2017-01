De Beamte war an der Grand-Rue zu Rëmeleng een Auto opgefall, deen ze séier ënnerwee war. Wéi d'Police den Auto opgefuerdert huet, stoenzebleiwen, ass dee weidergefuer, ma duerch d'Wiederkonditioune war d'Poursuite no puer Stroossen séier eriwwer. De jonke Chauffeur hat d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer an ass am Gruef gelant. Hien gouf net blesséiert. De Jong war fortgerannt, well hien nach kee Führerschäin hat.