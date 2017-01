Wéi erwaart hunn am 2. Luxleaks-Prozess och d’Affekote vun de Matugeklote Raphaël Halet an Edouard Perrin de Fräisproch fir hir Cliente gefuerdert.

Fir de Journalist Perrin sollt et deemno bei der Confirmatioun vum 1. Uerteel bleiwen, iwwerdeems de fréiere PwC-Mataarbechter Halet besser ewechkéim wéi an 1. Instanz.





Virun deem Hannergrond huet ee vun deem sengen Affekoten op d’Illegalitéit vun der Praxis vu Steierrulinge plädéiert. Lëtzebuerg wär dat eenzegt EU-Memberland, dat - bis virzejoert - Rulingen ouni legal Basis praktizéiert hätt, sou de Me Colin. Jorelaang hätt am ominéise Rapport Krecké iwwert d’Steierflucht zu Lëtzebuerg eng Säit gefeelt; do hätt et, am Kapitel zu de Steierrulingen, geheescht, dass déi Praxis net an eiser Legislatioun bestéing. D’Praxis wär och fir d’EU-Kommissioun illegal gewiescht, an awer wär de Grand-Duché domat weidergefuer, ouni dass d’Regierung e legale Kader geschafen hätt. D’Rulinge wären e Skandal gewiescht, och well se en Impakt op de PIB vu ville Länner haten, a säi Client hätt dem Journalist bei deem senger Enquête dozou hëllefe wëllen, sou den Affekot.

Dem Raphaël Halet seng Affekotin huet iwwerdeems ënnerstrach, dass hire Mandant e Whistleblower wär an net en Opportunist. Den Ex-PwC-Employé hätt der Welt d’Aen opgemaach, wat déi dubiéis Steierpraktiken ugeet, an d’kloer Intentioun gehat, fir d’Informatiounen dozou public ze maachen, huet d’Me Nalepa betount. An hiren Aen hätt de Client duerch dës Affär vill verluer, awer och vill gewonnen, an et wär d’Zil, dem Mann seng Éier erëmzeginn.

Déi nei Affekotin vum Edouard Perrin huet hirersäits begréisst, dass d’Pressefräiheet respektéiert gouf; nawell géif e batteren Nogeschmaach bleiwen, well hire Mandant zweemol hätt missen untrieden, sot d’Me Christel Henon.

Fir den Affekot vum Journalist da gëtt et e Recht vum Public, fir Informatioune matgedeelt ze kréien; dobäi wär d’Steierflucht e gréissere Sujet vu generellem Intressi. De Me Chappuis huet ënnerstrach, dass d’Steiererklärungen, déi de Raphaël Halet weiderginn huet, net deeselwechte Wäert hate wéi d’Ruling-Dokumenter vum Antoine Deltour, an awer waren och si extrem interessant; säi Client hätt iwwerdeems responsabel geschafft.