Eleng do hunn 671 Entreprisen d'Dier missten zouspären. Besser geet et dogéint an der Baubranche do ass d'Zuel vun de Failliten staark zeréckgaang vun 91 op 54.



Wéi Creditreform präziséiert wier d’Zuel vun den Entreprisen, déi Faillite ugemellt hunn, an déi iwwert 5 Joer um Maart sinn, nach héich, ma si wier par rapport zum lescht Joer erofgaang. Si geet vun 66.21 Prozent vun alle Faillitten op 63.28 Prozent zeréck. Virun allem Firmen, déi 2014 gegrënnt goufen, sinn ufälleg gewiescht. Ee vun de Grënn ass de Manktem un Eegekapital oder och nach d'Planifikatioun vun de Liquiditéiten, déi feelt.



Am meeschten Entreprisen haten hire Sëtz am Geriichtsbezierk Lëtzebuerg. Dat sinn der 868. 115 leien an der Circonscription judiciaire Diekirch.