E Chauffer war mat sengem Auto vun der Strooss ofkomm, an en Bam gerannt an dunn op engem Feld un d'Hale komm.Den Chauffer koum fir eng Kontroll an d'Spidol.Op der Plaz waren d'Pompjeeë SaDiff, d'Ambulanz vun Déifferdeng an d'Police.