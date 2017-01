Zanter September 2016 ass dat neit Taxisgesetz a Kraaft, dat fir eng besser Qualitéit vum Service grad esou wéi méi attraktiv Präisser soll suergen. Et ass och eng zentral Plaz fir Clientsreklamatioune geschafe ginn. No gutt 4 Méint sollt d'Parlamentaresch Fro elo en éischte Bilan zéien, wéi hunn sech d'Tariffer entwéckelt, sinn d'Clientszuele geklommen, wéi vill illegal Taxie gëtt et nach, wéi vill Lizenze fir Taxie mat null Emissioune sinn ausgestallt ginn a wéi gesäit et mat de Reklamatiounen aus. De Minister Bausch schreift a senger Äntwert dass bis Enn Februar nach eng Iwwergangsphase leeft, bis déi net eriwwer ass kéint nach keen definitive Bilan gezu ginn. Bis elo hätt et Ufroe gi fir 306 al Lizenzen an neier ze tauschen, maximal 550 wieren der vum Gesetz virgesinn. D'Lizenze fir Taxie mat null Emissioune wieren awer och elo schonn e Succès, 38 Demande wieren do bis elo schonn erakomm. Zanter dass e kéint eng Geldstrof iwwer 500 Euro an aner Sanktioune géint illegal Taxien zur Verfügung hätt, géifen déi Zuelen zeréckgoen ouni hei awer kënne méi prezis kënnen ze sinn.



D'Kontaktzentral fir Reklamatioune wier schonn iwwer 1.000 Mol kontaktéiert ginn, 10 bis 15 Mol den Dag an der Moyenne. Meeschtens géif et bei der Reklamatiounen ëm de Präis goen, iwwert den Trajet, dee gewielt gouf an iwwert d'Behuele vum Chauffeur goen. All dës Problemer hätten awer an der Tëschenzäit kënne geléist ginn.