Wéi d'Männer du festgestallt hunn, datt d'Stëmm aus dem Camion, mat deem si Pabeier asammele ginn, koum, si si direkt an der Avenue de la Liberté an der Stad stoe bliwwen an hunn de Won kontrolléiert.Am Behälter hu si eng Persoun entdeckt an direkt d'Rettungsdéngschter alarméiert. Mat schwéiere Blessure koum de Mann an d'Spidol. Wéi et dozou koum, datt de jonke Mann am Dreckswon war, ass nach net gewosst a soll elo ermëttelt ginn. De Parquet gouf informéiert.